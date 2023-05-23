112年度最大型全國羽球團體錦標賽，於5月23日至6月2日在屏東縣立體育館火熱開打，合計共有超過359支球隊及4500名選手參加。屏東縣政府表示，屏東擁有相當優質的各項體育競賽場地，歡迎全國球迷一起到國境之南為各級球隊加油，觀賞最精彩的羽球比賽。

屏縣體發中心表示，今年參加隊伍有男女乙組46隊、高中男女組54隊、國中男女組126隊及國小男女組133隊，參賽隊伍與人數來到近年最高點，各大球團與各級學校球隊齊聚開打，賽事的競爭性相當激烈。

屏縣府特別強調，113年全民運動會將在屏東舉辦，屏東縣政府將積極整合全縣資源，強化競賽場地設施及人員培訓，期待打造出高品質的全國性綜合賽事，希望透過每一場比賽的籌辦經驗，創造優質競賽環境，也期待113年全民運動會，能夠透過全民運動的普及推廣，來帶動全縣的運動風氣，以及強化運動產業。

另外主辦單位為提升球賽轉播規模，特別在5月27日、28日、31日及6月1日各組決賽期間，委由達克運動提供網路直播，同時大會也提供即時比分系統(https://reurl.cc/Dma2pO)，讓關心羽球賽事的球迷朋友們掌握賽事訊息，一同欣賞精采賽事！

(直播平台連結：https://www.youtube.com/@ducksports6662)