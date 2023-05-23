同業面對訂單下滑選擇關閉產能，而雄順則逆勢維持產能利用率，故當市場有急單時，相對同業可以較快恢復生產，未來景氣回升時恢復速度相對較快。依據經濟部統計處工業生產調查，2021年台灣扣件生產量為220萬噸，以扣件生產損耗率約22.5%計算，台灣2022年生產螺絲、螺帽耗用的盤元線材約為284萬噸，雄順2021年金屬線製品加工產量30.3萬噸，台灣扣件產業使用之盤元線材交由雄順加工處理的比率約達10.7%，2022年滑落至9.3%。法人預期，公司2023年在加工產量增加近2%，市占率有望回升到11.9%。

雄順純客料加工，雖然營收相對較小，但加工毛利率相對穩定且優於同業，亦無須負擔原物料價格波動產生存貨跌價損失及資金積壓風險，故2017-2019年毛利率穩定在22-24%之間。2020~2021年毛利率更上升至29~30%，2022年受到高通膨以及廠商去庫存影響，營收下滑6%，成本端則因水電費、消耗品、折舊費用的增加使得毛利率較2020-2021年滑落至23%。隨著鹽酸、磷酸鹽等消耗品價格較2022年高點滑落，2023年消耗品成本可望舒緩，力抗台灣電價二度調漲的成本衝擊，毛利率仍將有望回升，法人預估，今年毛利率可望高於去年。

此外，雄順2018年以來股利配發率達7成以上，過去五年平均配發1.8元現金股利，公司今年預計配發現金股利2元，以5月23日興櫃收盤價36.30元計算，現金殖利率達5.5%。

由於盤元線材主要用於螺絲螺帽、鋼線鋼纜、手工具、汽車、機械零組件等製品之生產，下游製品應用範圍非常廣泛。而台灣扣件是外銷導向，出口國家以美國和歐盟為主(兩者占台灣扣件出口市場近七成)，除了一些關稅貿易政策(反傾銷、關稅等)，主要受經濟成長影響。2018年以前扣件的循環約是6-9個月落底整理，2019-2023年的台灣扣件季出口量趨勢來看，2018年第四季至2020年第二季約6季，2020年第二季至2022年第一季約7季，依照歷史經驗，預估趨勢不變下，這波在2022年第一季以來至今年第一季已經修正4季，法人預估，最快則今年第三季、慢則今年第四季可預期扣件產業需求落底回溫。

針對螺絲價格變動，雄順表示，價格仍取決市場需求，目前鋼鐵面臨最大問題就是需求減少，即使面對通膨應該以市場機制令價格向上，但因為市場需求減少，導致價格下降，而目前跌價幅度已大，而公司主要目標還是把成本降低為首要，避開價格戰，來穩定營運。

雄順提到，加工製程短的產業特性，使訂單能見度較低，能見度約一個月，同業因景氣不佳而暫時停產，公司仍24小時運作，具有國外急單優勢，目前雄順產能利用率8成，且尚有一條備線因應，公司暫時沒有擴產計畫，便避免設備折舊費用，產能均能滿足客戶，並強調景氣不好便是最好機會點，更把握下半年產業復甦機會。