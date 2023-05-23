民進黨中和、左楠選區立委人選 提名策略小組成員點名這兩人。資料照

民進黨今天下午召開立委提名策略小組會議，討論21個尚未提名的立委選區；對於立委江永昌不願續任的新北中和選區及劉世芳的高雄左楠選區；小成員認為，江永昌本人再戰大有可為、高雄市議員黃捷是不錯選擇。

提名策略小組成員之一新北市立委吳秉叡開會前被問到，新北市艱困選區是否會派出奇兵時表示，中央黨部如何考量他們不能越俎代庖，是不是艱困他覺得也不見得，所有區都是這樣，如果中和選區江永昌願意再參選，「我認為大有可為」。

至於江永昌態度？他說，「這要請中央有力人士多多跟他溝通吧」；外傳黨主席賴清德有跟江溝通，但被拒絕；吳秉叡表示，他不清楚這些狀況，只是依他的瞭解，江永昌是適合人選。

提名策略選組成員之一蔡易餘被問到劉世芳選區，目前黨內有很多人有意願參選時表示，當然大家都有機會，「我覺得黃捷聲量很高，如果由她出馬，可以把整體聲勢炒出，感覺是不錯選擇」。

他說，雖然說不同於議員選區會有比較大的不同瓶頸，若以整體聲勢帶動，黃捷以她高聲量，這是不錯選擇。

由於黃捷是鳳山選區市議員，若放棄鳳山議員職務轉戰左楠立委，最後選輸，怕她回不去？蔡易餘說，這在地方制度法有設計，要有戶籍轉移，議員若戶籍沒有在原本地點，能不能保留職位，選罷法是有待釐清的，所以現在也不會有答案。

但蔡易餘認為，任何人若投入選舉，都會毫無保留跟全力以赴，既然要投入立委選舉，議員身份如果無法保留，大家也是義無反顧。

對於立委提名與他黨或無黨擴大合作？他說，民進黨過去也有跟他黨或無黨合作的經驗，有成功的經驗，例如林昶佐、陳柏惟，當然也有非常壯烈慘痛經驗，就不要說是誰，但是整體如果透過彼此合縱連橫，壯大合作民意基礎，可以達到這樣效果，他們都願意嘗試。

至於民進黨主席賴清德有意將立委提名人選組成「民主大聯盟」；他說，這樣出發跟蔡英文之前跟他黨或無黨合作時，都是秉持一樣出發點，就是希望壯大本土陣營、捍衛台灣力量，從以前到現在他也都是支持。