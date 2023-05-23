周訓財、程章濤等人涉嫌於民國108年9月間從事虛偽交易投資基金商品，使英屬開曼群島商淘帝國際控股有限公司（下稱淘帝-KY公司，股票代號：2929）對外公告之108年第3季起相關財務報告涉有不實，以及周訓財、王冠華等人於109年間涉嫌從事淘帝-KY公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺北地方檢察署提起公訴。

楊淵如於民國（下同）108年12月23日及25日從事精湛光學科技股份有限公司（下稱精湛公司，股票代號：2070）股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣橋頭地方法院判決有罪。

因前揭不法情事恐造成投資人之損害，投保中心即日起至112年6月2日止受理淘帝-KY公司股票及精湛公司股票投資人求償登記，相關受理事項公告於投保中心網站（ ）。

投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於112年6月2日前向投保中心提出求償登記，才能加入團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。若有任何疑問，請電（02）2712-8899洽詢。