由於美國領先指標顯示未來12個月經濟將衰退，市場擔心市場波動仍無法趨緩，一方面看到上半年在評價面和基本面相繼位於低檔，之後有望逐步讓投資價值逐步浮現，建議可透過組合平衡型基金布局掌握股債表態機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，根據CME FedWatch Tool統計市場仍普遍預期6月美國將惟持當前利率不變。美國經濟數據繼續顯示，目前經濟放緩程度不足以抑制通膨，而6月Fed利率會議（FOMC）可能將檢視通膨及金融體系能否承受升息壓力的關鍵時刻。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，組合平衡型基金策略，為基金運用由上而下的經濟景氣研究（Economic Cycle）、由上至下的資產配置（Asset Allocation）以及基金商品篩選（Fund Selection）決策系統流程，全面洞悉市場，同時達到多重保護、嚴控風險。

鑒於全球央行升息週期即將結束，接下來的經濟衰退及降息議題將使股市波動增加，因此操作上維持加碼債券型子基金、尤其資金流入債券型基金之需求提升，基金將持有較高比重的非投資等級債券與投資等級債券子基金配置。