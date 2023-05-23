配合芒果季到來，巧克力蛋糕名BAC化嚴選在地當季新鮮芒果，分別搭配頂級比利時巧克力及法式奶油起司，打造「百鑲鮮芒果蛋糕」及「鮮芒果奶油起司盒」兩款季節限定甜點，華麗登上夏日芒果季舞台，兩款夏季限定甜點，即日起式在全台BAC門市及官網販售，讓甜點控與芒果控一起感受被滿滿鮮芒包圍的金黃夏日。

BAC將專屬夏天的熱情鑲進招牌巧克力蛋糕裡，「百鑲鮮芒果蛋糕」豪邁地將份量感十足的鮮切芒果塊擺進濃郁滑順的鮮奶油中，以70% 比利時高級巧克力製成鬆軟湯種戚風蛋糕體，內層夾入果香馥郁的百香果卡士達酸甜夾餡以及飽滿的鮮芒果實，熱帶水果獨有的鮮美多汁中和大人系苦甜巧克力的濃郁風味，一口咬下香濃芒果果香飽滿迸發。

被BAC廣大粉絲譽為「此生吃過最好吃的甜點」、詢問度超高的夏日限定口味－「鮮芒果奶油起司盒」，選用整顆鮮芒果實與芒果控來場直球對決。表層鋪上金黃的鮮切芒果塊，夾入如雲朵般膨鬆滑順的法式奶油起司；以柔軟的香草戚風蛋糕為基底，抹進手工製成的百香果果醬以及濃郁清香的芒果鮮奶油，層層堆疊出酸甜爽口的幸福美味，將今夏的鮮甜可口全部收進「鮮芒果奶油起司盒」中。

BAC「百鑲鮮芒果蛋糕」6吋售價950元，「鮮芒果奶油起司盒」每盒售價480元，錯過只能再盼明年的芒果季。