「電眼女神」林熙蕾日前接受李四端主持的MOMOTV《大雲時堂》專訪，2011年與老公楊晨結婚後淡出演藝圈，鮮少出現在螢幕前，她坦言為家庭放棄演藝事業並不後悔，陪伴家人是最重要的事，更大方公開自律且近乎強迫症的生活，飲食與運動習慣，是她凍齡的最大祕訣。

跟「自律」劃上等號的林熙蕾，為了照顧兩位寶貝女兒，慢慢地跟老公養成早睡早起的習慣，「現在老公甚至會因為比較累比我早睡，大概七點半就睡了，因為要每天早上六點起床做早餐接送小孩。」雖然大部分時間都給家人，但林熙蕾仍堅持每天10點到下午3點是個人的私人活動時間，不讓自己在家庭中失去自我。

婚後就鮮少露面的林熙蕾（右），近日接受李四端訪問。（MOMOTV提供）

喜歡事情有規劃且提前作準備的她，坦言有強迫症，任何事情都應該要規劃3個月以上才比較有安全感，「手上一定要戴手表，除了睡覺之外，才能知道幾點要做什麼事」。她笑說孩子還小時，幾點吃飯幾點上床，都有固定時間，自己活得像鐘一樣，這些習慣也感染到家人，早上是沒有鬧鐘叫起床的，大家都已經養成了規律生活。

林熙蕾也大方分享飲食清單，她說她並不強求節食，而是三餐都會吃優質蛋白質，「晚上不吃水果，因為水果比較寒，寒會造成水腫」，她說除了最好在下午三、四點前吃完水果，她也不太喜歡在下午過後吃同樣為寒性的葉菜類。飲料方面也只喝豆漿與燕麥奶高鈣飲品，連牛奶都少喝，她說，這樣的飲食習慣已維持多年，也會利用這些食材變化出不同料理。

她維持身材除了飲食，運動方面也同樣重要，她透露一周會有4到5次的運動，網球、拳擊(Boxing)、普拉提斯都有涉獵，「我是個急性子的人，在健身房做不住，喜歡做一些心肺的運動」。