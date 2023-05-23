桃園重視技職教育發展，今天辦理「桃園市111學年度高級中等學校技藝技能競賽績優學生頒獎典禮」。（陳夢茹攝）

桃園市重視技職教育發展，今天辦理「桃園市111學年度高級中等學校技藝技能競賽績優學生頒獎典禮」，表揚69名出類拔萃的學生。桃園市長張善政表示，桃園是全國工業產值最大的城市，只是由於產業偏向傳統，所以很多人不曉得，期盼學生能運用自己的專業，一起推動桃園的產業發展。

桃園111學年總計有6萬1767名高中職學生，其中有3萬2137名是技職學生，超過總學生數半數以上。教育局表示，這顯示技術型高中為多數學生會選擇的升學之路，為此市府每年也編列超過5000萬提供技職發展，包括補助業界實習、產學合作、建教合作與充實教學實習設備等。

「接了市長一職後才知道桃園在工業方面是一塊寶！」張善政直呼，大家都是看到最亮眼的竹科，卻只有鮮少人才知道桃園在工業產值方面也佔有一席之地，原因出在於桃園的產業偏向傳統、科技成分不夠，勉勵學子們除了精進自己的專業外也要多吸收科技新知。

為鼓勵在技藝技藝相關競賽表現卓越的學生，桃園市訂定相關獎勵要點，若在全國高級中等學校學生技藝競賽獲「金手獎」第1名可獲獎金2萬元、第2名1萬2000元、第3名1萬元，其他名次可獲5000元。

桃園市於111學年高中技藝競賽大有斬獲，共榮獲34座金手獎，值得一提的是，飛機修護職種全國僅有4座金手獎名額，前3名得主皆為桃園學子，大興高中更已連續第4年包辦金手獎第1、第2名，而電腦繪圖職種全國僅12座金手獎名額，桃園奪下4座，佔全國三分之一強。

中壢高商商業經營科李柏翔獲得會計資訊職種第1名，他說，成為選手前只是略知一二，沒想到經過一番努力後會成為自己的專業，只要相信自己就能完成艱難的任務。永平工商餐飲科壯又瑄榮獲餐飲服務職種第2名，她表示，暑假要升高三時，經老師推薦、考核通過成為選手，過程中有幾度浮現放棄的念頭，還好有朋友、老師及家長陪伴並鼓勵，才讓她堅持下來。