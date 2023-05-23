據大陸海關總署網站公告消息，近日海關總署聯合三部委批覆，同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸。對此，前立委郭正亮日前就表示，不排除中國大陸的軍艦將進出海參崴港，郭正亮更在22日時指出，「俄羅斯對於庫頁島和北方四島的開發，搞不好都會邀請中國大陸進來，那日本不就瘋了嗎？」引發討論。

郭正亮22日在中天節目《全球大視野》中表示，「假定軍事上日本和美國聯手，跟中國大陸和俄羅斯之間形成對抗的局面，而日本首相岸田文雄看起來還有好幾年的任期，而且日本的軍事預算一定會不斷增加，一定會在海上對峙，日本人也會怕，但這就會變成軍備競賽，日本人要在海面作戰，在這樣的情況下，可以預期未來日本肯定會在東海，甚至往北，往俄羅斯的海峽有更多的對峙」。

而日前俄軍太平洋艦隊的演習內容包括模擬敵軍登陸庫頁島（Sakhalin island）、千島群島（Kuril Islands）的狀況。千島群島位於庫頁島東南方，日本宣稱，千島群島部分島嶼主權自二戰結束以來一直有爭議。日方把爭議的島嶼稱為「北方四島」。郭正亮也舉例，「俄羅斯對於庫頁島的開發，要不要邀請中國大陸參加？俄羅斯沒有基礎建設的能力，而庫頁島距離日本多近，北方四島搞不好也會邀請中國大陸進來，那日本不就瘋了嗎？」