看到路人出現尷尬的情況，許多人可能會羞於啟齒。一位男大生表示，他近日走在校園時，看到一位妹子大腿內側流出一條長長的血痕，好奇這種情況該不該直接告訴對方。對此，許多女生也紛紛解答，「希望被小聲告知！會感謝你一輩子」！

原PO在Dcard以「如果在路上看到女生經血外漏要講嗎？」為題發文表示，當時他在學校看到一個女生大腿內側流了一條長長的血痕，他覺得對女生來說感覺應該是件很尷尬的事，「如果遇到這事會希望被陌生人告知嗎？」

對此，許多女生紛紛回應，「希望被小聲告知！會感謝你一輩子」、「如果有人小聲的提醒或是告訴，我自己的話真的會非常感謝」、「建議走到人家身邊輕輕拍一下對方肩膀，打在手機上給人家看，『不好意思小姐，提醒你一下你的褲子後面有髒污』，或是如果自己有女生友人在身邊，也可以請女生跟她說，這樣應該蠻有禮貌的，而且我是女生我也會很感謝，因為也是真的有點…小尷尬…」、「會希望被告知…」。

另外也有不少過來人分享，「我有漏出來過，有個男生直接拿外套過來幫我遮，然後在我耳邊小小聲說，我直接戀愛，他是我老公」、「我曾經在大學真的外漏，然後有男生拿外套給我、那時候我才大一…很感謝那位同學！」。