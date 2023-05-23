高市府2012年制定《高雄市綠建築自治條例》，隨後推動「高雄厝計畫」，迄今合計綠化面積已達55萬平方公尺，約為1座衛武營都會公園的綠化量，至今已邁入第11年，為了展現成果、表揚優良高雄厝綠建築設計作品，高市工務局5月23日至5月26日在高雄市政府四維行政中心中庭舉行「高雄厝建築聯合設計展」，與正修科技大學共同辦理聯展。

高市工務局5月23日至5月26日在高雄市政府四維行政中心中庭舉行「高雄厝建築聯合設計展」。(高雄市工務局提供)

高雄市工務局表示，本次聯展展期5月23日至5月26日上午8時至下午5時，於四維行政中心盛大展出。正修科技大學亦將配合展示建築畢業作品，雙方共同辦理聯展，以達到公共實務與學術作品設計之串聯，透過本次工務局與正修科技大學聯合之成果展結合為一，以展現官學合一之理念。

高雄市工務局說，該局持續精進「高雄厝計畫」相關執行過程，建築產業以推動創新智慧綠能及永續發展為目標前進，今年將啟動高雄厝4.0修法，強調防疫健康建築，通用化浴廁均應採自然通風，修法方向包含健康IAQ-自然通風、加強建築物立體綠化、加強通用化設計等3大面向。