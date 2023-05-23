「76行者」遺體修復團隊前總召陳修將，2021年間因懷疑22歲胡姓女友在外另結新歡，在汽車旅館將胡女打死，一審依傷害致死罪判9年6月，陳與檢察官都上訴，陳承認毆打胡，但否認有傷害致死的犯意，台中高分院認為原審量刑過輕，今天改判10年10月，傷害罪部分駁回，全案仍可上訴。

陳質疑胡女與陳男有染，且陳將對他不利，2度打傷胡，陳在2021年10月14日下午與胡入住彰化縣1家汽車旅館，再次毆打胡，並抓她頭髮重擊地板，導致胡頭部受創，造成硬腦膜下出血，引發創傷性休克，隔天凌晨送醫不治。

二審法官認為，陳坦承毆打胡，但否認有傷害致死的犯意，根據解剖報告認定死亡原因是遭人施力碰撞，導致廣泛性硬腦膜下出血，造成創傷性休克死亡；鑑定法醫也證述，胡的頭部出血部位是遭他人暴力控制頭部撞擊所致，屬於外力造成衝擊，並非跌倒造成的對衝傷，排除胡是跌倒或自殘致死的可能。

根據現場勘驗報告顯示，胡的血跡位置偏低，地板上有她的毛髮，且陳坦承毆打胡、拉扯頭髮及打巴掌，到場勘查員警證明，胡的毛髮並非自然脫落。

法官認定，陳與胡兩人的爭執強度，尚不足以萌生殺人動機，且陳此次傷害行為後，如同過去一樣都拍攝胡的傷事，可能依舊是相同的傷害行為模式。

不過，陳體內驗出毒品反應，他也坦承事發前施用毒咖啡，而毒咖啡會產生興奮感，陳可能因施用毒品後力道失控造成重創。

二審合議庭審酌胡腦部的傷勢嚴重，足見陳的傷害行為用力之重，導致年僅22歲的胡死亡，但陳否認傷害致人於死，也未與家屬達成和解，犯後態度不佳，在傷害致死部分，審酌胡正值青春年華身亡、胡母終生承受愛女往生之劇痛，認定原判量刑過輕，撤銷原判，改判10年10月；傷害罪部分，駁回檢察官上訴。