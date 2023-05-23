根據分析指出，如果當初以掛牌首日收盤價買進Meta股票10,000 美元，那麼現在這些股票的價值達到64,250美元，這表示賺了54,250美元或相當於543%，遠遠超過標普500指數在這段期間的上漲223%。
當初錯失投資機會的人可能相當扼腕，但數據顯示Meta上市以來的表現其實並不算讓人驚豔，投資其他標普500指數成份股可能更好。
與股票IPO之後的首日掛牌收盤價相比，Meta的報酬率在當時可以持有之標普500指數成分股當中只排名第87。如果在2012年5月18日這10,000美元是投資輝達（Nvidia），那麼到現在可以賺超過100萬美元，報酬率高達10,252%。
其他表現優於Meta的標普500指數成份股還包括：
自Meta上市以來，特斯拉在標普500指數成份股中的報酬率排名第二，上漲了9,704%，也就是如果當初這10,000美元壓寶特斯拉，現在已經變成980,444美元，也就是和投資Meta相比能多賺916,194美元。
Meta也不只是輸給了家喻戶曉的成長型股票。自Meta上市以來，投報率排名第三的股票是血糖監測系統製造商Dexcom，如果在2012年5月這10,000美元投資這家管理良好的公司，那麼現在這些股票的價值達到450,067美元，報酬率高達4,406%。
此外，網飛、博通等公司在這段期間的投報率也優於Meta。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。