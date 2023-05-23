根據分析指出，如果當初以掛牌首日收盤價買進Meta股票10,000 美元，那麼現在這些股票的價值達到64,250美元，這表示賺了54,250美元或相當於543%，遠遠超過標普500指數在這段期間的上漲223%。

當初錯失投資機會的人可能相當扼腕，但數據顯示Meta上市以來的表現其實並不算讓人驚豔，投資其他標普500指數成份股可能更好。

與股票IPO之後的首日掛牌收盤價相比，Meta的報酬率在當時可以持有之標普500指數成分股當中只排名第87。如果在2012年5月18日這10,000美元是投資輝達（Nvidia），那麼到現在可以賺超過100萬美元，報酬率高達10,252%。

其他表現優於Meta的標普500指數成份股還包括：

自Meta上市以來，特斯拉在標普500指數成份股中的報酬率排名第二，上漲了9,704%，也就是如果當初這10,000美元壓寶特斯拉，現在已經變成980,444美元，也就是和投資Meta相比能多賺916,194美元。

Meta也不只是輸給了家喻戶曉的成長型股票。自Meta上市以來，投報率排名第三的股票是血糖監測系統製造商Dexcom，如果在2012年5月這10,000美元投資這家管理良好的公司，那麼現在這些股票的價值達到450,067美元，報酬率高達4,406%。

此外，網飛、博通等公司在這段期間的投報率也優於Meta。