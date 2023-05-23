台北市22日晚間面臨強降雨以及平地陣風最大6級，造成松山區介壽國中旁以及北投區榮華一路段路樹倒塌的情況，不僅造成兩台自小客車遭壓毀，更有一名機車騎士受傷。對此民進黨台北市議員洪婉臻就質疑，颱風季還沒來，甚至不到8級強陣風就有15棵路樹倒塌，若颱風來臨後果則不堪設想。對此台北市長蔣萬安表示，對於颱風季來臨已經做了萬全的準備，包括初步的修剪還有強固；中長期部分，則是會對樹種做整體的盤點與評估。

洪婉臻23日於北市議會工務部門質詢時，質疑22日晚間強風大雨就導致15棵路樹倒塌，不僅壓到民眾的自小客車，更有機車騎士路過遭倒塌路樹壓傷。洪婉臻說，昨日未達颱風標準，路樹就倒成這樣，目前即將進入颱風季節，屆時恐怕會導致更多路樹倒塌。

洪婉臻質疑，北市現階段有超過1萬株的榕樹，都是被認定是不適合作為行道樹、容易倒塌的路樹，但公園處近10年來都未針對「竄根路樹」進行移植，但針對人行道遭到路樹破壞鋪面所編列的維護預算，從104年整年花費174萬3164元，到了今年1-4月已經花了456萬915元進行鋪面零星修繕，修繕費用上升相當快速，形成惡性循環。

洪婉臻表示，根據研考會資料，民眾經由1999反映因「路樹竄根」導致損害件數，從105年至今年4月已累計197件，但實際上申請理賠或國賠成功的案件數卻非常少，近10年僅有4件成功獲得賠償。洪婉臻認為，政府與其每年編列2、3億更新人行道，不如逐年汰換淺根路樹樹種，進行深根性的樹種新計畫，才是治本之道。

蔣萬安23日表示，對於晚間路樹倒塌，相關單位第一時間就有掌握，公園處就即刻到現場去處理，目前盤點大概昨天晚上有15株路樹倒塌，有4株是屬於公園處管轄，11株則是國有、私有的路樹。但不管是公園處管轄或是私樹，我們都全面即刻處理，以排除交通障礙為最優先考量。蔣萬安強調，面對颱風來臨相關局處已經做了萬全的準備，包含路樹的修剪以及強固，中長期計畫則是會對樹種做整體的盤點跟評估。

公園處長黃淑如說，許多早年種植如榕樹等樹種較為脆弱、竄根，易造成危險，如今已不再種植相關樹種。而面對汛期來臨，黃淑如表示，會應議員要求，將加速於一個月內全面盤點市內危險路樹情形並予以改善。