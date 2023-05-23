有些人遇到事情總是獨自面對，不太願意讓別人看見自己脆弱的一面，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、處女座、水瓶座、巨蟹座會故作堅強，其中水瓶座受傷時會躲起來放聲大哭，不願讓任何人看到；巨蟹座則是感情受打擊時，會表現得異常絕情不隨意顯露出懦弱的一面。

▍獅子座

獅子座寧願被人無視，也絕對不能受到輕視。獅子就是王，就算眼眶裡有淚水、心在淌血，也不會輕易低頭，讓王冠掉下來。這樣的隱忍，哪個人能真正看得透他們呢？

▍摩羯座

摩羯的自尊心強，他們凡事小心翼翼，就怕事情脫離掌控，為了控制局面，不隨意展露出弱點，認為只有表現得穩重，才不會讓敵人有機可趁。

▍處女座

平時會因為一部感人的電影或文章就落淚的處女座，在旁人眼中認為他們一定無法承受各種挫折，那就大錯特錯了，當真正遇到困難時，卻能展示出令人驚歎的固執，也絕不主動求助別人，而是獨自扛著不出聲。

▍水瓶座

當遇到困難時水瓶座永遠只會獨自面對，不願尋求幫助，受傷了也是如此，會關起門來放聲大哭後，等到他們再次從房門出來時，水瓶座會給對方一個嶄新的微笑，他們的笑容並不是要刻意偽裝，而是為了讓對方看見最完美的自己。

▍巨蟹座

巨蟹座其實內心脆弱且會過度依賴他人，但是當感情受到打擊時，反而會表現得異常冷靜與絕情，哪怕要與對方撕破臉，也不會在對方面前顯露出自己的懦弱。