搶攻頂級婚禮與婚宴商機，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出全國首創「至臻獨享」全包式婚宴包館專案，首次將頂級度假酒店化為新人獨享的私人婚宴場域，擁有不受外界打擾的絕對隱私，並提供從餐飲、服務、住宿等全方位客製規劃服務，標榜傾力為新人打造無與倫比的極致婚禮體驗。

好萊塢明星、知名運動員、國際巨星藝人經常包下海島度假村、歐洲古堡、知名景點頂級酒店等舉辦婚宴或派對，媒體屢屢以「世紀婚禮」美名稱之，主要原因除了追求一生一次婚宴的獨特性與尊榮感之外，新人本身及受邀貴賓的隱私與安全亦是主要考量之一。

位於桃園大溪的大溪笠復威斯汀擁有得天獨厚的環山綠意景緻圍繞，結合代表性的戶外南洋風情泳池與多樣化設施與服務，多年來皆以免出國就有在海外度假的獨特住宿體驗遠近馳名，本次推出「至臻獨享」全包式婚宴包館專案，將擁有205間舒適客房及套房、多間中西式美饌餐廳、絕美景緻、豐富休憩設施的頂級度假村包含全館三百名員工完全保留、全心致力於服務一組新人，讓新人與受邀賓客能夠享有國際巨星級的獨有禮遇。

無論想要在大廳酒吧舉辦熱鬧歡樂的迎賓酒會、在獨家戶外原木教堂或絕美池畔舉辦充滿自然景緻的動人證婚儀式、在最多可容納300人的豪華宴會廳享用主廚特製美饌饗宴，餐後親友齊聚池畔酒吧伴隨現場DJ動感樂音的After Party，入夜之後在擁有私人陽台的舒適客房內盡享天夢之床一夜好眠。翌日全體賓客更可至知味西餐廳享用豐富自助早餐，或盡情享受酒店內各項豐富多元休憩設施，包括室內外泳池、天夢芳療、24小時健身房、室內外休閒運動設施等等。

「我們理解每對新人對於屬於自己的婚禮都有著獨特的憧憬，我們希望能以最個人化的方式將他們的期望實現，」大溪笠復威斯汀總經理蔡鍈華表示，「讓新人與受邀貴賓都能擁有此生難忘的回憶。」

「至臻獨享」全包式婚宴包館專案提供新人完全的主控權，恣意發揮創意自由運用全館任何空間成為專屬於您的私人舞台，提供從場地裝飾、餐飲規劃、娛樂表演、到菜單設計等完全客製化的婚宴服務，得以滿足任何獨特需求及喜好。專案人數須達至少300名，平日每人10,000元＋10％起，假日及指定日期另計。