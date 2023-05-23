向F1史上首位女賽車手Maria Teresa de Filippis及其傳奇的無畏精神致敬，Maserati發表全新Levante Modena S F Tributo特別版，其專屬塗裝「魔力橙（Arancio Devil）」為極具個性的高飽和橙色，呼應Maria Teresa「女魔頭」的稱號。

Maria Teresa於1958年駕駛Maserati 250F，成為第一位亮相F1賽道的女性車手，全新Levante Modena S F Tributo特別版動感外觀能在瞬間喚起腎上腺素飆升的快感，猶如置身熱血賽道；為了進一步強化Levante的動感風範，配置的21英吋Anteo啞光灰色輪圈、C柱上的三叉戟Logo以及前方葉子板散熱鰭孔上的車型徽章均採用鈷藍色特殊點綴，彰顯特別版車型與眾不同的身份；內飾則採用黑色Pieno Fiore奢華全粒面皮革材質，飾以鈷藍色與橙色的對比縫線。

1955年10月，Maria Teresa駕駛Maserati A6GCS，全力競逐第39屆Targa Florio，並在激烈的競爭中斬獲全場第九的佳績，並於2.0L組別中名列第四。這是這位偉大傳奇女性賽車手的生涯轉折點，從此她在賽道上無畏挑戰、突破極限，並在Maserati的陪伴下，於1958年成為第一位參加F1方程式賽車的女性車手。

Levante F Tributo特別版不只外觀設計令人驚艷，性能表現也是絕響。配備來自法拉利Maranello工廠所調校的3.0L V6雙渦輪增壓缸內直噴引擎，具備430hp最大馬力與580Nm強勁扭力輸出，0-100 km/h加速可在5.2秒內完成，搭配傳承自純正賽車的序列式ZF-8速手自排變速箱，指標性的迷人聲浪在每個檔位的扭力峰值引吭高鳴，伴隨每一次換檔產生的震耳音爆，讓人陶醉在無可抗拒的駕馭快感中。Levante F Tributo特別版車款同樣配備紮實的底盤及懸吊科技：前後軸主動式6段氣壓懸吊可控制最多8.5公分的底盤高度調整，足以涵蓋越野地形到高速行駛的使用需求。

標配的ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航、FCW進階緊急煞車輔助系統、ABSA主動式盲點偵測輔助系統以及 LKA主動式車道維持輔助系統，在體驗極致駕駛樂趣的同時，也有更完善的主被動防護。Maserati智慧型LED矩陣頭燈則可以大幅度增加駕駛人對障礙物的反應距離，並透過智慧型系統轉換照明模式，能有效避免對前車和對向來車造成眩光，也可於彎道中主動照亮視覺暗角；不論在市區行駛、高速奔馳或不良天候下，都有對應的照明模式。如此堅實的配備設定，讓科技及安全性提升至更高的層次，完美展現 Levante F Tributo特別版的大無畏精神。