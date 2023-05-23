夏天接近，水域遊憩活動盛行，台東縣政府為加強民眾對水域風險及自救救溺的能力， 7月開辦救生員初複訓自即日起開放報名，並於8月辦理4場次水域安全親子體驗活動，除提升緊急應變能力，也讓親子可以安全享受戲水的消暑沁涼。

縣長饒慶鈴表示，台東縣海岸長達176公里，加上綠島和蘭嶼二離島，共擁有249公里海岸線，約占台灣全島海岸線總長度的4分之1，為全國之最，非常適合發展水域遊憩、運動觀光等產業。

尤其縣府近年推動向海致敬、開放水域海洋等政策，也積極爭取多項海洋委員會經費，將舉辦救生員訓練，及辦理4場次水域安全親子體驗，包含觀察並判斷水域環境情況、體驗水域遊憩活動、在水域現場操作自救救溺技能等，希望提升縣內合格救生員數量，期待多元培育增加水域安全人才，增強其專業能力、救護能力及水域安全觀念。

交觀處代理處長江慧卿表示，水域安全是發展的基礎關鍵，需要縣府、業者和民眾一起共同努力，去年縣府在南迴線設置水域安全告示牌、救生樁，並添購水域安全設備，結合民間救難協會持續推動水域遊憩活動產業，今年也將在綠島和蘭嶼辦理水域救生救難演練。

江慧卿說，救生員初複訓課程及水域安全體驗課程可上臉書「台東就醬玩」報名，歡迎有興趣報名參加初複訓報名可查詢救生員初訓（https://forms.gle/DHrB3mL4VypTT2vU8）、救生員複訓（ https://forms.gle/qkp9YtphK1k8uD4d9）。