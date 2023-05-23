酷聖石「來貘生乳酪」（左）整體設計呼應來貘色系相當有創意，160元起。（酷聖石提供）

夏天是冰品銷售旺季，各大品牌瞄準商機不只推限定口味，也會與零售通路合作多重優惠吸引消費者入手。主打100％純天然的瑞士品牌莫凡彼冰淇淋，今年推獨創新口味「瑞士梅子牛奶」；酷聖石同樣以牛奶基底冰品玩創意推「生乳酪冰淇淋」，預計整體買氣可較3月成長約15％以上。

瑞士莫凡彼「瑞士梅子牛奶」將歐洲特產水果「西梅李」與瑞士純淨牛乳結合，醇厚奶香平衡西梅李的酸甜，味道獨特爽口、清爽回甘，迎接旺季到來，品牌推年中最大優惠回饋顧客，5月25日到6月11日至全台莫凡彼餐廳買500ml盒裝冰淇淋，即可享買二送一，活動期間平均一盒只要220元，再加碼贈限量品牌保冷袋。

莫凡彼餐廳實體店限定的現挖品脫杯也有買二送一優惠，現場超過20種口味任選。28日前在網路商店訂購500ml盒裝冰淇淋一樣享有優惠，消費者可以選擇宅配到府或7-11取貨，滿足不同族群的需求。

酷聖石則推「來貘生乳酪」使用香奶冰淇淋為基底，再加入來自荷蘭高達乳酪磨碎成細粉，製成酷聖石獨有的「生乳酪冰淇淋」，入口飄散香濃迷人的乳酪香氣，再撒上OREO碎塊增加酥脆口感，滋味鹹鹹甜甜。品牌與來貘限定周邊，第一波只送不賣，6月15日前買聯名冰淇淋歡樂禮盒或指定桶裝優惠組合，即贈來貘杯墊乙份；第二波加價購，6月15日前購買任冰淇淋商品不限金額，加購99元贈來貘收納袋乙份。