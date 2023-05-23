素有全台最硬賽道之稱的2023年馬祖馬拉松預定11月4日於南竿福澳運動場正式起跑，除了以高強度賽道著稱外，路線規劃包含了南竿最具指標性的特色景致，完賽選手不僅能拿到一瓶馬祖高粱紀念酒，全馬男女組冠軍選手更可獲得選手本身體重等重的馬祖高粱酒，吸引了不少喜愛路跑的民眾爭相報名參加。

連江縣長王忠銘表示，擁有最具挑戰難度，同時兼具濃厚在地滿滿人情味路線的馬祖馬拉松，每年官方一祭出報名預告資訊就詢問度不斷，第八屆以「八面威風」為賽事做了最佳詮釋，期許今年參與的每一位跑者都能不畏賽道艱困挑戰，每一位都能威風順利完賽。

今年賽事主辦單位特地邀請了有長跑情侶稱號的陳秉豐與張芷瑄擔任代言人，兩人攜手征戰國內外無數場馬拉松，身為教練的陳秉豐說，我們兩人在2017年馬祖馬拉松參加了21公里半程組別，同時拿下男女組冠軍，當時不少國外好手參加，但最終都輸給了「最硬賽道」，終點前被我們超越，當時印象深刻。

今年馬祖馬拉松規畫全程42公里繞行南竿兩圈，半馬21公里繞行南竿一圈，同時開放10公里挑戰組。王忠銘表示，主要目的希望能培養地方年輕一代養成運動習慣，透過短距離的10公里體驗跑步樂趣，至於半馬和全馬則融入軍事戰地、山線公路與濱海步道，將南竿特色盡收眼裡，用雙腳感受南竿最踏實也最難忘的盛宴。