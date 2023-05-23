（影片3秒處為撞擊瞬間）男大生跟著前方公車車尾，遭擋住視線，竟直接左轉，遭對向一輛賓利車撞飛，一度飛到車頂重摔。（翻攝自爆料公社）

高雄一名男大生昨（22）騎車行經一處路口時，因跟著前方公車車尾，遭擋住視線，左轉過程遭對向一輛賓利車撞飛，一度飛到車頂後重摔，頭部重創，目前未脫離險境；據了解該輛千萬賓利才剛購入，落地不到20天，女車主說當時是由她的司機獨自上路，目前司機也嚇到整晚睡不著、吃不下。

爆料公社曝光事發影片，只見劉姓男大生跟在公車後方準備左轉，疑似被公車擋住視線，對向一輛白色賓利車當場把劉男撞飛，劉男翻到賓利車頂後又重重摔落，送醫後因腦部重創，仍在加護病房救治，開刀後未脫離險境，經檢測雙方駕駛均無酒精反應

高雄市一名男大生昨（22）騎車行經一處路口時，因跟著前方公車車尾，遭擋住視線，竟直接左轉，遭對向一輛賓利車撞飛，一度飛到車頂重摔。（翻攝自爆料公社）

高雄市一名男大生昨（22）騎車行經一處路口時，因跟著前方公車車尾，遭擋住視線，竟直接左轉，遭對向一輛賓利車撞飛，一度飛到車頂重摔。（翻攝自爆料公社）

事發在昨（22）日，劉姓男大生騎車行經鼓山區裕誠路、華榮路口，疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，才與對向直行賓利車對撞，機車當場全毀，劉男噴飛倒臥路中間，頭部、身體多處受傷，後來有好心人士不忍，幫忙撐傘戒護，直到消防隊救護人員到場接手搶救送醫。

據ETtoday報導，該輛賓利是Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款，女車主當時已1700萬買下，才剛落地20天就出事，當時是由司機獨自開去原廠保養，僅出門5分鐘就發生車禍，維修金額目前還不知道；網友留言「最衰的是汽車還有機會吃傷害罪告訴」、「直接轉彎都不看車的」、「有待轉區，為什麼不用呢」、「到底是誰給機車騎士勇氣」。