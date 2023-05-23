今年第2號中度颱風「瑪娃」持續增強，其路徑是否侵襲台灣，是許多人關注的焦點。有專家指出，瑪娃颱風的核心相當紮實，即將成為今年第1個強烈颱風，並以「5級巔峰」的狀態穿越關島，其威力不容小覷，讓專家也不禁直呼「瑟瑟發抖」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文指出，瑪娃颱風目前已達中颱上限，其核心越來越紮實，將成為今年第一個強烈颱風，而美國聯合颱風警報中心（JTWC）也已率先將其升格為4級熱帶氣旋，瑪娃將以5級巔峰狀態穿越關島，讓該粉專直呼「瑟瑟發抖」。

該粉專進一步解釋，台灣和美國評定「瑪娃」的強度出現差異，主要是評定方式的差異，台灣是依據每10分鐘最大持續風速，美國則採用每1分鐘最大持續風速判定。

值得關注的是，該粉專稍早也發文指出，瑪娃颱風後期路徑不確定性高，「整體來說，北轉是大趨勢，就看太平洋高氣壓能硬挺多久，決定瑪娃北轉時間點」。而根據主流預報，瑪娃颱風的三種可能路徑對台灣天氣的影響也截然不同。

首先是機率偏高的「轉向東北」，由於颱風外圍沉降氣流吃到飽，中、南部氣溫會明顯升高，體感炎熱，只有北、東部受外圍環流些許降雨；再者是中等機率的「貼近台灣」，若直接侵襲台灣，其時間點可能落在本月30日前後，「乾旱壓力大大解除，但災害可能無法避免」。

最後，該粉專提到，最低機率的「穿越呂宋北部」，颱風外圍沉降氣流吃到飽，西部地區都很熱，只有東部、恆春有些許降雨。不過該粉專也強調，「目前看法55波」，仍要等後續觀測資料才能拚斷其影響程度，直說「稍安勿躁，繼續看下去」。