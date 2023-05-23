今年92歲的股神巴菲特（Warren Buffett）與99歲老戰友波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger）在投資路上相伴70載。財信傳媒董事長謝金河大讚，兩個老人共同主持股東大會，他們妙語如珠回答股東提問，給了大家很多省思，像他們這樣用腦子創造無盡財富，不必算計人家，也不用和人勾心鬥角，這才是人生的真諦。

謝金河在臉書以「是樂觀造就成功？還是成功使人樂觀？」為題發文指出，年92歲的股神巴菲特和他的投資夥伴、99歲的蒙格坐在一起，共同主持柏克夏一年一度的股東大會，他們妙語如珠，回答股東提問，這是投資界一年一度的朝聖大會，也給了大家很多省思。

他透露自己非常喜歡巴爺爺和Munger坐在一起的照片，這兩個老人在投資路上相伴已經70年，巴菲特92歲，Munger當副董事長，他的年紀更大，已經99歲了，兩個老人攜手在投資領域闖蕩70年，到今天仍然戰志昂揚，看起來他們每天都很快樂。

謝金河表示，他常跟朋友說，人會老，慢慢兩隻腳會愈來愈沈重，甚至走不動，年老力衰是自然的輪迴，誰都沒有辦法逃避。只有腦袋瓜愈用愈靈活，除非罹患阿茲海默，否則可以使用一輩子。這兩個老人運用他們的腦子創造無盡財富，不必算計人家，也不用和人勾心鬥角，這才是人生的真諦。

而對於到底「是樂觀造就成功？還是成功讓人樂觀？」這個問題，謝金河認為，也許兩個互為因果，但人活到老，要想自由自在過一生，在投資的寬濶大道上，找到一個可以讓自己馳騁的空間，這可能是人生一大樂事！