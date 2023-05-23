最近在健身界與年輕人圈裡，出現一款熱門話題飲品—BeRule乳清仿啤飲，大家追逐狂飲，因為BeRule乳清仿啤飲，既能滿足夏天貪涼喝啤酒的快感，還能補充蛋白質，低卡低熱量，年輕人都人手一瓶，時尚健康還能暢快喝！

現代人追求健康養生，加上健身活動盛行，補充蛋白質更是大家最重視的需求之一，為此，永茂生技推出一款飲品BeRule乳清仿啤飲，這是由台灣帶領的專業研發團隊，將乳清和氣泡完美結合，此款商品主打每罐含有10克蛋白質，低糖無酒精啤酒乳清飲一開即飲，並且口感清涼如同暢飲啤酒一樣，但又可以達到低糖的健康訴求，零酒精蛋白飲料，有別於擺脫過去一般乳清飲料甜膩或是高蛋白飲會是乳品風味的印象，成功創造無酒精啤酒新概念，更加清爽無負擔！

BeRule乳清仿啤飲口味目前共有四種，讓乳清氣泡飲有仿酒感。打開就能喝，運動完立即享受，熱量只有市售啤酒的一半，當你健身完突然想喝一杯，也能兼顧蛋白質攝取和仿飲酒放鬆感的樂趣，享受氣泡在嘴裡散開的沁涼愉悅感。

不管是在平時在家追劇配美食、還是跟朋友聚餐、吃熱炒、吃火鍋又或是健身後嘴饞想要來一杯，都能夠輕鬆補足蛋白，不再只有空熱量，沒有罪惡感纏身！

而BeRule乳清仿啤飲推出時，在嘖嘖募資平台推出上市，在短短的三個月時間內，就創下360萬募資金額的驚人成績，也在網路以及社群媒體中引發一波討論潮。

永茂生技總經理白宗正表示，以前年輕時喝酒負擔不大，大吃大喝後身體還能負荷，但隨著年紀的增長，為了健康開始控制飲食，傳統的乳清飲或是濃豆槳，口感不佳喝了又會太飽，才會想要研發可以一次解決這些問題的飲品。

白宗正強調，對於愛喝飲料，又想注重自己體態的人，BeRule乳清仿啤飲是最佳的選擇，因為它含有10g乳清蛋白，適合在運動前後喝，可以跟豆漿和高蛋白做替換飲用；此外，啤酒口感卻0酒精，很適合上班族下了班，想紓解壓力但隔天要上班避免宿醉的狀態，可以安心飲用的飲品。

BeRule乳清仿啤飲才一推出，立即引起年輕人以及健身圈的熱烈討論，除了絕佳的口感外，還能滿足健身及啤酒舒壓的雙重需求，也成為現在人手一瓶的時尚飲品。

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