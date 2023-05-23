國泰航空再發聲明道歉：暫停涉事空服員飛行任務。（@國泰航空）

國泰航空5月23日就「網友反映其空乘人員歧視非英語乘客」一事再次做出回應，已暫停涉事空服員飛行任務。

不會英語不配拿毛毯！國泰航空炎上二度道歉 31秒錄音曝光

聲明全文如下：

「就有關旅客在5 月21 日國泰航班CX987 上的經歷，引起大家的廣泛關注，我們再次鄭重道歉。」

「我們高度重視此事件，已第一時間聯繫旅客，進一步瞭解情況。目前，我們已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公佈處理結果。」

「我們鄭重承諾，對於任何有違規章制度，有悖職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。」

「感謝社會各界的關注和回饋，我們會認真查找不足，不斷改善國泰航空的服務品質。」

據報導，此前，有大陸網友在社交平台發帖稱，自己在搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港時，坐在最後一排，恰好聽到乘務人員不斷使用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」 （地毯是在地上）……

「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯，結果反被取笑。」該網友稱。位於該網友前排的乘客在嘗試用英文詢問空乘如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答。

5月22日晚，「@國泰航空」對CX987航班上發生的相關事件發佈聲明致歉並稱，對此事高度重視，並會進行嚴肅調查處理。