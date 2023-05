國泰航空再發聲明道歉:暫停涉事空服員飛行任務。(@國泰航空)

國泰航空5月23日就「網友反映其空乘人員歧視非英語乘客」一事再次做出回應,已暫停涉事空服員飛行任務。

不會英語不配拿毛毯!國泰航空炎上二度道歉 31秒錄音曝光

聲明全文如下:

「就有關旅客在5 月21 日國泰航班CX987 上的經歷,引起大家的廣泛關注,我們再次鄭重道歉。」

「我們高度重視此事件,已第一時間聯繫旅客,進一步瞭解情況。目前,我們已經暫停有關空中空服員的飛行任務,即時展開內部調查,並會於三日內公佈處理結果。」

「我們鄭重承諾,對於任何有違規章制度,有悖職業操守的不當言行,一經確認,均會嚴肅處理。」

「感謝社會各界的關注和回饋,我們會認真查找不足,不斷改善國泰航空的服務品質。」

據報導,此前,有大陸網友在社交平台發帖稱,自己在搭乘國泰航空CX987航班,由成都飛往香港時,坐在最後一排,恰好聽到乘務人員不斷使用英語、粵語抱怨乘客:「If you cannot speak blanket you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、「Carpet is on the floor」 (地毯是在地上)……

「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯,結果反被取笑。」該網友稱。位於該網友前排的乘客在嘗試用英文詢問空乘如何填寫入境卡時,同樣得到了無比不耐煩的回答。

5月22日晚,「@國泰航空」對CX987航班上發生的相關事件發佈聲明致歉並稱,對此事高度重視,並會進行嚴肅調查處理。