不畏疫情衝擊，也看準台中人對燒肉的熱愛程度，一家燒肉業者在疫情中進軍中台灣，近日更將成立台中第三家店，業者說，近日疫情雖然趨緩、防疫措施也陸續鬆綁，但有感於疫情改變人們的習慣，店內依然維持定時消毒等措施，且增加QR Code點菜零接觸服務，減少人與人之間的接觸。

在餐飲業受創嚴重的疫情期間，這家燒肉業者去年大舉進軍台中燒肉市場，並導入手機QR Code掃描點餐，以及機器人帶客、送菜等服務項目，就是因看準疫情後的報復性消費熱潮，提前在後疫情時期搶攻市場，逆勢操作果然頗有斬獲。

燒肉店業者標榜選用M8頂級牛背間和牛、來自加拿大的柳葉魚等高檔食材。(林欣儀攝)

店經理施榮科指出，包括南屯永春東七路店及台中綠園道店，都是在疫情期間開設，近日又將在逢甲商圈展店，以日式炭火燒肉為主，食材產地直送，燒肉區採下吸式排煙，吃完身上無煙味；食材的選用更標榜有M8頂級牛背間和牛、來自加拿大的柳葉魚等高檔食材。

施榮科說，最近疫情趨穩，防疫措施也朝向常規化，民眾生活逐漸回歸常態，但有感於許多民眾過去3年來已養成洗手、消毒、戴口罩等習慣，為讓消費者放心，店內仍每日固定時間消毒、提供酒精手部消毒，且空間設計符合規定，5月24日至31日並推出4人同行1人免費優惠活動。