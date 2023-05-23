謝佳憲指出，隨著疫情解封，晶鑽生醫2023年年度有六大計畫，包括1.業績持續成長達標、2.大陸臨床試驗啟動、3.提美拉海外授權、4.提美拉中國大陸代理、5.提美拉香港上市、6.汐止GMP廠完工。

晶鑽生醫2023年首季營收1.52億元，超越去年第4季旺季的營收表現，季增5.82%、年增49.8%，並改寫歷史同期新高。

晶鑽生醫2018年成功開發出「提美拉」線材，2022年取得衛福部拉提適應症許可。海外市場部分，提美拉在去年完成香港地區的經銷授權，今年將正式出貨，未來香港將成為晶鑽生醫進軍中國極東南亞市場的中繼站。美國市場則在FDA審查階段，有機會於今年取證。

至於中國大陸市場，「提美拉」在經過兩年努力後已通過中國國家食品藥品監督管理總局(CFDA)的型檢要求，即將進入臨床試驗收案階段，目標兩年內取得CFDA許可核准於大陸推廣銷售。

謝佳憲指出，提美拉線材於中國大陸辦證同時，將尋求既有通路代理商簽定代理合約，待產品過證之後快速打開市場。此外，在泰國也開始進行經銷洽談，今年將正式進軍東南亞市場，瞄準龐大人口紅利下的顏值商機。

另外，為因應公司長期發展與未來產能擴充需求，晶鑽生醫去年購入新北市汐止區廠辦，進行產銷資源整合，規劃辦公室、倉儲、實驗室，以及建立GMP廠房，預計今年底前可完工。

謝佳憲表示，台灣市場持續透過自有品牌與代理經銷模式擴大市占，自主研發的再生醫材也進入取證階段，未來國際市場將主打自有品牌提美拉線材、再生醫材、溶脂醫材，配合全球解封，瞄準全球千億的抗衰老及溶脂市場。