高雄市政府攜手在地農會，融合觀光、文化及飲食等面向，推出「夏祭新鮮市」專屬品牌，市長陳其邁今日出席宣傳會場，化身最強推銷員，大讚高雄是水果之都，現場並大啖當季水果玉荷包及時令水果做成的冰品，熱情邀請全台民眾共襄盛舉，品嘗高雄最新鮮的農特產品。

陳其邁表示，高雄市有山有海，面積幅員廣闊，一年四季每月都有不同時令農產，水果及農產的多元性可謂全國之最，作為水果之都當之無愧。

隨後他逐一介紹四大夏季農業活動，包含5月27、28日的高雄鳳荔季、7月22、23日美濃野菜節、8月大崗山龍眼蜂蜜文化節、9月旗山香蕉節，歡迎民眾到享用最新鮮的時令水果及農產。

陳其邁強調，今年玉荷包甜度、果肉Q度更勝往年，加上採收期短，想吃玉荷包就像搶聽演唱會一樣，呼籲民眾欲購從速，想吃一定要趁早。此外，市府與各級農會、電商平台、大賣場、冰品相關業者結合，跨領域行銷讓通路更加順暢，有效提高農民收入。

活動現場除邀請到市府可愛吉祥物高雄熊與高通通活力賣萌外，也邀請在地青農分享自家農產品的美味心得。陳其邁也與代言人張家瑋共同製作由在地冰品業者獨家研發的夏祭新鮮市限定冰品，採用大樹金黃飽滿的金鑽鳳梨果肉，搭配大樹玉荷包與優格融合製成的雪花冰磚，讓陳其邁一口接一口，直呼過癮。

農業局說明，「夏祭新鮮市」串聯連鎖餐飲、量販業與旅遊業者共同促銷，推出專屬優惠限定商品，民眾可透過「夏祭新鮮市」網站直接瀏覽高雄農業新鮮事與相關活動。