經濟部23日公布最新批發、零售、及餐飲業營業額統計。受到終端需求疲弱，客戶端拉貨力道保守，批發業4月營業額為9,038億元、年減15.1％，創歷年同月新低、連續6個月負成長；受到內需產業熱絡，零售業營業額3,697億元、創歷年同月新高，年增7.5％、連續20個月正成長，餐飲業營業額815億元、同為歷年同月新高、年增31.4％，連12紅。

批發業4月營業額為9,038億元，年減15.1％，主因全球經濟成長動能減緩，終端需求疲弱，國際原物料價格走弱，客戶端拉貨力道保守，加以上年同月比較基期相對偏高，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減18.4％、24.2％及31.8％；但汽機車批發業因晶片短缺問題逐漸緩解，新車供應量提升，年增2.0％。綜計1至4月營業額為3兆7,015億元，年減12.3％。

零售業4月營業額為3,697億元，年增7.5％，主因清明連假效應與母親節檔期挹注，實體店購物人潮明顯回升，致百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業、便利商店及家用器具及用品零售業分別年增27.2％、29.4％、46.4％、7.1％及11.1％；汽機車零售業因汽車交車率提升，以及業者調漲車價，推升營業額年增11.3％；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣偏弱，加以上年同月因五倍券到期效應，比較基期偏高，致年減9.9％。綜計1至4月營業額為1兆4,777億元，創歷年同期新高，年增6.0％。

餐飲業4月營業額815億元，年增31.4％，其中餐館業及飲料店業因清明節連假及各地活動重啟，帶動外出用餐及出遊消費動能增加，加以上年同月受疫情升溫影響，基期較低，致營業額分別年增34.0％及11.2％；外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加，致年增45.5％。綜計1至4月營業額為3,368億元，創歷年同期新高，年增20.5％。