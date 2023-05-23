經濟部23日公布最新工業生產統計。4月工業生產指數為76.40，為2019年3月以來新低，年減22.86％，連續11個月負成長，製造業指數為75.85，為2019年3月以來新低，年減23.53％，同樣也是連11黑。經濟部表示，因全球經濟受通膨及升息影響，終端產品需求不振，加上產業鏈持續庫存調整所致。

資訊電子產業方面，因消費性電子產品需求疲軟，供應鏈持續進行庫存調整，抑低相關零配件訂單動能，致電子零組件業年減31.10％，電腦電子產品及光學製品業亦年減14.01％，惟伺服器、交換器等續呈增產，抵銷部分減幅。

傳統產業中，因全球景氣疲弱，市場消費動能萎縮，廠商設備投資意願下滑，加以庫存去化持續，廠商採歲修或計畫性減產因應，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減19.37％及11.57％，機械設備業亦年減24.72％;汽車及其零件業年減2.94％，主因歐美客戶庫存偏高，致汽車用零件訂單縮減而減產，惟受惠燃油小型轎車新款上市，拉升產量，抵銷部分減幅。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，有助於挹注我國製造業生產成長動能，惟全球經濟仍受通膨及升息壓力影響，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不利因素續存，恐約制我國製造業成長力道，後續發展需密切關注，並審慎因應。

依據本處調查，製造業者認為112年5月生產量將較4月增加之廠商家數占11.7％，持平者占72.3％，減少者占16.0％，以家數計算之製造業生產動向指數為47.8，按產值計算之動向指數為50.3，預期5月生產指數將較4月增加。