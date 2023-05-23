天成飯店集團搶攻奢華露營與國旅商機，結合旗下斥資億元打造全新豪華露營車體驗品牌朋趣，以及擁有27洞高爾夫球場的悅華大酒店，於即日起至9月27日推出「朋趣悅華1+1」住房優惠，兩人平日入住曙光號一泊四食13,999元起，再贈入住當日KTV歡唱2小時、霧隱城門票2張，與悅華大酒店精緻客房的雙人住宿券。想要一次入住三天兩夜安排深度旅遊，或是相約三五好友一起前往同天入住，皆可自由搭配選擇。

以頂級豪華露營體驗為訴求的「朋趣」，提供一泊四食全包式餐飲，早餐至陽光咖啡廳享用自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含：夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、戲水池等，朋趣貴賓再享免費一小時VR高爾夫，逼真體驗高爾夫球樂趣，夜間的星空電影院則伴隨棋布星羅，豐富多元設施來滿足各種度假需求。

倘若想要擁有更寬敞室內空間，則可選擇入住天馬號，配備兩大床與豪華浴缸的露營車款，兩人平日周一～周四入住優惠價格14,999元，周五與周日每房加價1,000元、周六每房加價5,000元、連假期間每房加價6,000元。

專案入住即贈悅華大酒店平日精緻客房雙人住宿券乙張，含入住當日消夜與翌日早餐，住宿券亦可於周六加價1,000元使用，唯連續假日不適用。晚上八點後的自助消夜時段，豐富的美饌包含：客家梅干肉燥飯、擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、蒸栗子地瓜、帶皮玉米筍、消夜必吃的台式鹹酥雞、加熱滷味、麻辣燙、鮮肉包、高麗菜包等，林林總總，選擇多樣。

自助式早餐包含10多道囊括台灣南北的特色中式早餐，「經典魯肉飯」除了鹹香的魯肉醬再搭配魚鬆，鹹甜相兼香氣迷人。「招牌擔仔麵」麵Q、湯濃，芽菜爽脆。「排骨酥湯」選用伴肉伴骨的腩排，以古法上粉酥炸與濃郁羹湯充分結合。「蘿蔔糕與蔥油餅」搭佐馳名海外的東泉辣醬，味道更好。以特製芝麻漢堡麵包搭配豬肉漢堡排、黃瓜片、番茄與洋蔥絲，淋滿番茄醬的「台式漢堡」在這裡也品嘗的到。「小籠湯包」的鮮嫩外皮、富嚼勁內餡與靈魂豬肉湯汁，更是人氣首選。除了前述的美味料理外，還可以吃到新竹米粉炒、現沖牛肉湯、古早味鹹粥、清粥小菜等多種富地方特色文化的中式早餐。