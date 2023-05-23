#BREAKING: According to the @SecretService, the driver of a U-Haul is in custody after the truck crashed into security barriers near the White House. @shomaristone was the FIRST on scene with a LIVE report.



DETAILS HERE ➖ https://t.co/OlDdHgALCs pic.twitter.com/jK4Sdq17CA — Sierra Fox (@thesierrafox) May 23, 2023

美國華府週一（22日）晚間發生貨車刻意衝撞白宮外圍安全護欄事件。美國特勤局指，嫌犯已經予以逮捕，此人可能是刻意犯案，現場無人受傷，但調查人員在場發現一面納粹旗幟。目擊者說，此人2度衝撞護欄。

路透社報導，嫌犯駕駛一輛租來的U-HAUL搬家用廂型貨車，當地時間週一晚間9時許衝撞白宮以北拉法葉廣場（Lafayette Square）的護欄。拉法葉廣場連接白宮北側地帶。

一名目擊者向路透社稱，調查人員找到一面顯然是來自於貨車的納粹旗幟。路透社的攝影記者直擊，貨車衝撞拉法葉廣場護欄後，幹員從車後的人行道上把這面旗幟裝袋，當成證物保管。

警方在現場發現一面納粹旗。（路透）

🇺🇸🚚 U-Haul truck rams into White House security barrier, driver arrested



A swastika flag was reportedly found inside the vehicle. pic.twitter.com/wtuh4OFDWB — Eye Witness Report 🇳🇬 🇲🇱 🇱🇷 🇬🇳 🇸🇱 🇨🇮 (@muntagab) May 23, 2023

當地電視台WUSA畫面顯示，肇事車輛是U-HAUL廂型貨車，事件發生後，警方已到場處置，還有警犬在場執勤，警方以遠端操控的機器人打開貨車車尾的門扇，車廂內除了一只娃娃，沒有其他明顯的物品。

一名目擊者薩柏吉（Chris Zaboji）在社群媒體張貼短片顯示貨車衝撞護欄的情景，路透社已核實影片為真。薩柏吉今年25歲是華府當地居民，職業是航空公司機師。他稱，這輛車2度衝撞護欄。

Happened to walk by right before it happened…crazy pic.twitter.com/G2mUk84rlu — Chris (@itszaboji) May 23, 2023

薩柏吉說，案發前他在白宮附近的國家廣場（National Mall）慢跑，慢跑結束後步行回家途中突然聽見好大一聲衝撞聲響，「我回頭一看，一輛U-HUAL廂型貨車猛力撞上護欄，我立刻退後幾步，拿起手機錄影。那輛車二度衝撞後，我不敢再待在那輛車附近，趕緊離去」。

美國特勤局公共關係主管古利耶米（Anthony Guglielmi）說，白宮人員、特勤局幹員均無人受傷，初步調查顯示，這名貨車駕駛可能是刻意衝撞拉法葉廣場的安全護欄。警方會針對此人提出控告。

案發後，拉法葉廣場週邊道路封鎖，美國特勤局與其他執法單位幹員在現場調查這起蓄意衝撞事件。（路透）

案發當時，總統拜登（Joe Biden）人在何處，目前尚不清楚。當晚稍早，他與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在白宮會面。事件發生後，特勤局要求附近一家Hay Adams飯店執行人員疏散，白宮週邊多條道路也已封閉。

華府消防局發言人說，當晚9時40分（台灣時間週二上午9時40分）接獲報案稱有可疑包裹予以調查。不久，大批警力採取行動因應，維護公眾安全。之後，現場幹員判定，肇事車輛車廂幾乎空無一物，也沒有殺傷力。