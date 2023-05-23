員警呼叫攔截圍捕一路緊追終逮獲廖男。（翻攝畫面）

台北市中山分局員警於日前凌晨3時許執行巡邏勤務時，見一普重機車行不穩、左右搖擺，遂上前發動攔查，未料該車駕駛拒絕停車受檢，與員警在巷弄追逐多時才停下，當場查獲酒駕將其逮捕。

警方提供

警方表示，中山分局長春路派出所巡邏員警，經民生東路二段與吉林路口時見一男子騎機車左搖右晃疑似酒駕，員警上前攔查時，駕駛廖男隨即闖紅燈加速逃逸，並一路於狹小巷弄中逆向行駛，已嚴重危及用路人之安全，廖男逃逸至民權東路二段一帶巷弄中，將機車棄置後徒步狂奔並躲藏於路邊的汽車旁，廖男見警發現其行蹤後，馬上衝出且推開員警狂奔，員警呼叫攔截圍捕一路緊追終逮獲廖男，當場對其進行呼氣酒精濃度測試，檢測濃度高達1.06mg/L，全案依刑法公共危險案移送偵辦，併依道路交通管理處罰條例就其連續違規行為製單舉發。

中山分局呼籲，｢喝酒不開車，開車不喝酒｣，預防酒駕人人有責，民眾若有飲宴聚會，飲酒後勿抱持僥倖心態駕駛車輛，另民眾如遇警方發動攔查時，應配合路邊停車受檢，以免逃逸行為發生事故造成悲劇，得不償失害人又害己。

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