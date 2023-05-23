全球經典音樂劇《貓》將第7度蒞臨台灣，北中南21場演出已於3月17日開賣，再度掀起火熱的搶購潮。今年正好是該劇在台巡演20周年，為了讓更多劇迷感受經典魅力，主辦單位與國外方製作團隊爭取後，確定國家戲劇院再加演8場，從7月中旬橫跨至8月，連演3週，全台巡演40場，再破《貓》劇台灣單次巡迴紀錄。

《貓》即將以全劇場式至北中南場館巡演，對於資深劇迷而言，搶購前排座位是必然的選擇，不僅可以近距離觀賞貓咪們穿梭於觀眾席之間，更能清晰看到舞台上每隻貓們的細微神情，甚至可能聽到近為逼真如貓咪發出呼嚕聲與哈氣聲。令人驚嘆的舞台設計讓每個角色更加立體，使得觀眾有身歷其境的感覺，親近為貓咪們打造的五星級遊樂場。

《貓》由「音樂劇天王」安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作，曾獲得包括7項東尼獎在內的多項國際獎項。至今在台累積場次超過150場，觀賞人數更是逾20萬人，全球巡演超過30個國家，被翻譯超過15種語言，8100萬人次觀賞過，譽稱史上最偉大的音樂劇之一。

安德魯為《貓》創作了音樂劇史上最膾炙人口的歌曲〈回憶〉（Memory），同時以巨大的場景、豐富的編舞、精緻細膩的妝容及形象傳神的服裝聞名，透過動聽悅耳的音樂與活潑華麗的舞蹈。《貓》與其他音樂劇不同之處在於幾乎沒有台詞，甚至沒有完整的劇情，以各自獨立的片段，透過演員表情及肢體動作細緻描繪出每隻貓的鮮明特色與內心情感。

《貓》自7月6日起將在高雄、台中、桃園和台北共演出40場，加場門票將於5月24日中午12點於寬宏售票系統正式開賣。