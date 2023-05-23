出門在外難免遇到一個人無法解決的困難，需要靠朋友幫忙。大陸運勢專欄「運勢女王」分享，巨蟹座、天秤座和射手座的人緣非常好，走到哪裡都有他們的朋友，不管遇到任何難題都會有貴人願意出手相助。

▎巨蟹座

巨蟹座心地善良、懂得感恩，做人也非常樂觀坦率，面對朋友時溫和、願意付出，因此他們人緣特別好，身邊有不少貴人願意給予幫助，並藉此快速地在事業、生活上站穩腳跟，而且因為人情豐富，未來的社交範圍也會越來越廣，透過貴人認識另一位貴人。

▎天秤座

天秤座個性隨和，和任何人都能輕鬆打成一片，而且時刻保持謙和有禮的態度，再加上他們十分細心，總能提前一步察覺問題，且願意向身邊的人伸出援手，化解問題的效率也很高，所以人緣非常好、朋友眾多，在事業或生活中常會出現許多意外驚喜。

▎射手座

射手座個性樂觀、人品好，還非常有眼光，對朋友也很願意付出，因此不少人都對他們頗具好感；在事業上難免會遇到棘手的難題，不過身旁總是有許多朋友來為他們出謀劃策，不但能解決當下的麻煩，還能讓他們的前路越來越寬敞順暢。