交通部民用航空局投入數十億元整建全台機場，提升旅運服務品質，今年有台中、台東及南竿機場工程將陸續完工，其中台東機場強化停機坪道面、增設垂直滑行道，未來可提供波音738、空巴A321等機型起降與營運服務，有利於爭取國際包機到台東。民航局表示，機場改建受限多，大多工程只能「穿著衣服改衣服」，把營運衝擊降到最低。

民航局表示，目前已經進入收尾階段的機場工程，包括南竿機場航廈整修與新航廈新建工程，以及台中機場既有航廈整建工程，2處機場部分設施已經為旅客提供服務，預計6月就可全數完工啟用；台東機場空側道面改善工程則預計在今年8月完工。

民航局場站組長林宏憲指出，南竿機場整建既有航廈、新建第2航廈、更新汰換空調與機電設施，增加商業設施，航廈年容量可由41萬人次提升至57萬人次。第2航廈去年率先啟用後，原有辦公廳舍與相關旅客服務設施陸續遷入，既有航廈的整建跟著展開，施工期間，馬祖還迎來華信航空進駐。

台中機場則將既有航廈整建為國內與國際共用航廈，並與國際航廈空間與動線連通，在擴大航廈服務面積、增設3座空橋、擴大空陸側設施量能後，航廈年容量可由269萬人次擴大至397萬人次，提升機場整體營運服務，預計6月底前完工。

今年完成的計畫還包括台東機場，工程內容包括強化停機坪道面、增設垂直滑行道，8月完工後，可有效提升空側道面服務水準，提供波音738、空巴A321等機型起降與營運服務。

林宏憲表示，台中機場等各項工程完工後，其他整建與改善計畫也會持續推動，七美、望安、綠島、蘭嶼等4離島機場外觀風貌改善計畫預計年底分2標發包，經費約11.5億元。除了改造機場外觀與周邊景觀，塑造機場新門戶意象，也將全面改善離島機場航廈旅客服務與駐站單位營運空間及動線，提升軟硬體設施。

而作為南台灣的國際門戶，高雄機場新航廈工程第1期建設計畫在去年決標選出專業顧問團隊後，前置工程也將在今年展開，未來將興建年容量可達1650萬人次的集中式大航廈。

新航廈前置工程的東側立體停車場統包工程，將在年底發包，經費約19.65億元，工程內容包含周邊老舊建築物拆除、遷移變電站、增設太陽能板等設施，以作為未來主航廈施工期間替代停車空間，以維持機場正常營運，並滿足高雄機場運量成長後停車需求。