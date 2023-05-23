暑假即將來臨，造訪動物園或海生館時，你是不是也期待看到可愛企鵝排隊遊行？動物星球頻道全新一季《動物百分百》即日登場，每集節目介紹不同動物，包括跟人類相似的猴子、喜歡社交的企鵝，以及拳擊好手袋鼠等，當中最受大小朋友喜愛的，非企鵝莫屬。節目一探許多有趣的企鵝冷知識，包括企鵝的祖先與驚人的家族族譜、高度社會化、以及每年一次災難性脫毛的風險。節目同時帶領觀眾認識生活在南極、澳洲、紐西蘭等地的企鵝，牠們擁有不同的特性與習性，皇帝企鵝是體型最大的品種，家庭關係卻是男主內、女主外，由公企鵝負責孵蛋；大家常把國王企鵝與皇帝企鵝搞混，但牠們的雛鳥卻長得大不相同；小藍企鵝則是唯一沒有黑色羽毛的品種，牠們背部長著藍色的羽毛。儘管可愛的企鵝風靡全球，但牠們面臨高死亡率，氣候、天敵、人為的破壞嚴重影響牠們的存活。鎖定動物星球頻道全新一季《動物百分百》，每星期四晚間8點首播，邀您一起關注動物生態，沉浸在奇妙的動物世界中。

企鵝的兩側翅膀不能飛行，但牠們的祖先卻是飛鳥，家族族譜最早可追溯到6500萬年前，而現在與企鵝血緣關係最親的兩種鳥類，一是世界上最大的海洋鳥類-信天翁，另一個則是海鳥中體型最小的海燕。演變後的企鵝身體特性幫助牠們在陸地或海洋悠遊自在，當他們游泳時，錐狀的身形可降低水的阻力，雙腳則像船舵操控方向，游泳的速度比奧運選手快三倍；在陸地上行走時，腳上特殊的脂肪可防止腳結冰，身上的羽毛保暖也防水，是企鵝生存的關鍵。企鵝每年至少一次徹底換毛，脱去身上所有羽毛，這段時間牠們沒辦法游泳或捕食，身體變得虛弱，容易遭受其他動物的攻擊，因此這種現象也被稱為「災難性脫毛」。

企鵝是高度社會化的動物，牠們與同類自在相處、互相照應，為了禦寒企鵝群會擠成一團取暖，也會輪流待在群體的中央。一年一度的繁殖期聚會更是驚人，多達50萬對企鵝聚集，神奇的是，每一隻企鵝都能認出伴侶的叫聲，為了安全起見牠們會成群結隊游泳、打獵，偶爾會因為忌妒，為了築巢的材料大打出手

因應不同的生活環境，各品種的企鵝也發展出不同的特性與習性，誕生的方式也不一樣，有些在柔軟的洞穴出生、有些在石頭堆，還有一些則是在父母雙腳上輪流孵化。皇帝企鵝是由公企鵝獨自孵蛋，公皇帝企鵝雙腿和腹部下方的「孵卵斑」可以提供熱能，讓蛋保持在攝氏31度的恆溫，母企鵝下蛋後就出海覓食，把照顧孩子的重責大任交給公企鵝。皇帝企鵝與國王企鵝常常被搞混，不過牠們的雛鳥卻非常好辨認。國王企鵝雛鳥剛孵化時身上完全沒有羽毛，小時後則是長滿深褐色羽毛，而皇帝企鵝雛鳥則是穿著灰色羽毛。在18種企鵝品種當中，只有小藍企鵝沒有黑色羽毛，他們是澳洲和紐西蘭原生物種，一生有八成時間在海裡，只在黃昏掠食者較少時上岸，他們也是體型最小的企鵝品種，因此也被稱為「神仙企鵝」。

企鵝出生後的第一年死亡率高，穴居企鵝的雛鳥是蜥蜴、蛇和小型哺乳動物的獵物，海裡與天空也都有掠食性動物對牠們虎視眈眈；南極洲的小企鵝還得面對酷寒的考驗，只有一成的皇帝企鵝及一半的國王企鵝雛鳥，能夠活到獨立自主。世上有超過一半的企鵝被列為瀕危或是受威脅物種，而牠們的滅亡都是人類造成的，早期人類捕捉企鵝取肉、油、皮和蛋，牠們的獵場因為船舶漏油造成危害，氣候變遷也影響企鵝的棲息地，企鵝的生存困境引起各界人士關注，我們該如何解決這些問題呢？即日起每星期四晚間8點，鎖定動物星球頻道《動物百分百》。