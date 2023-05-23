2018年雅加達亞運，為中華隊進帳射擊10公尺空氣步槍混雙金牌的搭檔呂紹全、林穎欣，今年杭州亞運再度合作混雙，期待能發揮超越水準，爭取佳績。

2018年亞運，呂紹全和林穎欣以總分494.1分新大會紀錄為台灣奪下該屆亞運首面金牌，也是中華隊參加亞運64年以來，第一次在賽程首日就有金牌入帳，兩人也成為國內射擊運動知名好手，2022杭州亞運因為新冠肺炎疫情延到2023年，23日兩人也正式接到通知將在亞運繼續合作混雙，林穎欣表示其實宣布前心裡也有底，並不意外，由於平常訓練都是在桃園龜山公西靶場，默契絕對沒問題，兩人除了混雙，也會有個人項目，都期待彼此能順利發揮成果。

呂紹全提到，距離上次亞運摘金過去5年，對於準備比賽的心態沒有改變，希望可以發揮平常水準甚至有超越水準發揮，為爭取金牌做好準備，但也告訴自己不要有得失心太重的壓力。

呂紹全和林穎欣在2019年換過一次槍，這次兩人也再一次換槍，呂紹全是去年底換，林穎欣則是才換兩個月，對於換槍，兩人表示之前使用的槍枝是機械板機，故障率高，也會因為出國運送過程或是氣溫變化導致易故障，便更換為比較穩定的電子板機，不過器械還是需要半年到一年左右在進行更換，也都需要調整其，但比起之前換槍，已經能更快適應。

呂紹全全神貫注訓練中。（陳怡誠攝）