現代人追求生活品質，按摩椅在近年來逐漸成為家中必備家電之一。不過，敏盛綜合醫院副院長江坤俊提醒，使用按摩椅時一定要多加注意，在3種狀況下使用，可能會適得其反，包括單腳腫大、不明背部痠痛以及皮膚薄、糖尿病患者；尤其單腳腫大者，恐造成肺栓塞、腦中風風險。他指出，如果出現任何地方的痠痛，最重要的是先找到痠痛原因。

醫師江坤俊於個人臉書粉絲頁發文表示，曾有一名高齡70多歲婦人，因深受腰痠背痛等困擾，子女為表達孝心於是買了一台按摩椅孝敬；未料使用後，卻發現原來的背痛日益增加，甚至產生手麻、腳麻情形，最後到醫院復健2、3個月才康復。

對此，江坤俊說明，按摩椅主要是以機械的力量來放鬆肌肉，讓身體緊繃的肌肉變得舒緩，但因為該位老婦人本身有脊椎滑脫的毛病，在使用按摩椅之後，反而讓症狀更嚴重。

江坤俊進一步點出，在3種狀況下使用按摩椅要特別注意。首先是「單腳腫大」，他說明，有些按摩椅能包覆腳部按壓，幫助消除水腫，但民眾若出現單腳腫脹，很有可能是深部靜脈栓塞，造成靜脈回流不良；此時若去按摩，一直擠壓，就有可能使血管壁的血栓脫落，一旦脫落打進肺部會變成肺栓塞，打到腦部則是腦中風。

因此當要進行按摩時，江坤俊建議，務必先確認是單腳腫還是雙腳腫，如果是雙腳腫，就有可能是生理性的水腫或是久站造成，按摩就會有效；若是單腳腫，得先去看醫生，確認是否是深部靜脈栓塞造成。

另外是「不明背部痠痛」，江坤俊解釋，如果背部痠痛是因脊椎滑脫、骨頭不穩定等造成，在特別施力按壓下，骨頭會變得更不穩定，有可能會壓迫到神經，進而引發下半身麻掉，嚴重甚至不能動。他建議出現不明背部痠痛，務必先去就醫，確認是否有骨頭的問題。

再來是老人、糖尿病患這2類人，江坤俊說，因老人家皮膚薄，若按太久力道又太大，除了皮膚可能會磨破產生外傷，肌肉也可能發炎；糖尿病患者更要小心，因其末稍循環差，不易察覺已經按到受傷或肌肉嚴重發炎。

江坤俊補充，使用按摩椅要記得4個原則，特定部位不要按太久、飯後間隔一小時才按摩、每次使用不超過30分鐘，且力道要適中，絕對不是越痛越好。