22日（一）一則推特貼文瘋傳，一名網友吃完烏龍麵時發現一隻活生生的青蛙，徜徉在杯底之中悠然自得，當顧客吃完後，才注意到這隻青蛙。日本知名連鎖店丸龜製麵，因為新的外帶產品「丸龜搖搖杯烏龍麵」，混入了一隻青蛙，引起社會關注，業者隨即在官網公開致歉。

據日媒J-CAST NEWS 23日報導，丸龜搖搖杯烏龍麵是一種純粹外帶產品，通過搖晃垂直的杯子來吃，自5月16日（二）起在全國的丸龜餐廳銷售。5月23日（五），丸龜製麵在其官方網站上宣佈，5月21日（周日）在丸龜製麵伊勢谷分店出售的外帶辣味沙拉烏龍麵中發現了一隻青蛙。該公司對這一名顧客以及經常光顧丸龜制麵的顧客所造成的擔憂和不便深表歉意。

搖搖杯烏龍麵商品圖，蔬菜份量十足。 （丸龜製麵官方網站）

日本丸龜製麵事後向當地衛生部門提出說明：「我們已經確定，污染來自於蔬菜加工廠。今後，公司將對所有處理生菜的供應商工廠進行現場檢查，並加強檢查制度。」業者也宣布暫停銷售部分含有生菜的產品，丸龜強調會「認真對待此情況，並將努力防止再次發生。」

一些使用生蔬菜的產品將暫停銷售，該公司表示將：「認真對待這一情況，並將努力防止再次發生。」