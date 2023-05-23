台中人行道無法暢行，台中市議員何文海今天表示，人行道上被電桿、消防栓、變電箱、路燈、行道樹等阻擋去路，行人被迫與車爭道，導致交通肇事率高，要求市府啟動人行道違建物排除計畫，增設無障礙空間，把人行道還給市民。建設局長陳大田說，已積極與交通局合作改善中。

何文海表示，台中市人行道有三大問題，包括變電箱、消防栓位置常設置在人行道上影響行人通行；人行道破舊坑洞，樹穴大小不一，樹根蔓延至人行道上恐造成用路人危險叢生；人行道破舊不堪，還有可能在雨天積水易使人誤踩滑倒。

何文海質疑，為何建設局會允許台電將電箱設置在人行道上？建設局長陳大田說，市府會再要求台電公司不能讓變電箱阻擋人行道，如有將請台電改善，另針對一些必要設施，也會請台電將設施下地或縮減箱體等，在騎樓也避免有活動式的障礙物，維持人行道暢通。

何文海要求，市府應對台中市目前所有人行道進行整體通盤檢討，率先改善人口密集之重要人行道路段如學校捷運等附近區域，鋪平破損路段，並同時與台電溝通遷移人行道電箱，嘗試將電箱高架化或埋入地底，使台中人行道路面平整方便通行，並建議在規畫人行道時，也能考慮鋪設透水佳的磚頭建材藉此改善排水問題。

陳大田補充，建設局已盤點出變電箱阻擋人行道的瓶頸段，分期加速改善，第一期100多處已完成，現正進行第二期；另路口的安全設施，如行穿線退縮、庇護島等也積極與交通局合作改善中。