中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（23）日下午至晚上高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今日白天起鋒面南移至巴士海峽，降雨減緩，不過中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部較大雨勢，其他地區降雨轉趨零星；溫度方面，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，整天溫度約21至24度，其他地方低溫約23至25度，白天花東高溫24至26度，中南部高溫約28至31度。