考慮到消費和房地產活動推動一季度經濟復甦強於預期，瑞銀才宣布將2023年中國GDP增速預測上調至5.7%（此前為5.4%）。不過，根據大陸台商和台廠今年前4月的出貨顯示，台廠陸續自大陸撤資前進東南亞和印度等地，而且大陸當地的廠商資本支出都出現明顯縮水。不少台灣電子業也提前和陸幹解除聘用合約！

田慶威表示，大陸廠商尤其是半導體業者，今年的資本支出縮水，而地方政府的採購支出也不如往年。以宏正而言，要受惠大陸的經濟復甦還是要看中央政府的投資政策，例如擴大基礎建設等，如地鐵、航空站、醫院等！

大陸幾個台商聚集城市如東莞、昆山、蘇州等地這1-2年都出現資金外移，一位東莞業者表示，原本在當地排名第六大的廠商，今年一下躍升到第二大，原來是前面排名的業者都出走了！

今年前4月，宏正營收成長最快的地區在歐洲，主要是俄烏戰爭衝擊趨緩，和通膨逐漸緩解！宏正對今年歐洲出貨審慎樂觀，但對中國市場，則認為充滿不確定性，除非有中央新的政策出台支持，否則難以樂觀！