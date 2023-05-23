中國青年人失業率急劇上升的問題正成為令中國政府頭痛的問題，許多經濟學家表示，青年失業反映就業錯配現象，是結構性問題，中國政府未來幾年可能都難以找到合適的解決方案。許多網民因此熱烈議論，中共最高領導人習近平號召青年們「走進鄉土、自找苦吃」，是否就是準備將城市內失業青年疏導至農村的政策。

《華爾街日報》報導，4月份大陸16至24歲青年人失業率上升到創紀錄的20.4%，明顯高於幾個月前，甚至遠高於新冠疫情爆發前2019年大部分不超過13%的水準。加上4月中國城鎮總體失業率甚至還下降至5.2%，低於上年同期的6.1%，顯見青年人失業率快速上升問題更令人心驚。

一些經濟學家認為，今年夏天將有創紀錄的1160萬名大學生畢業，中國青年就業市場的情況還會進一步惡化，之後才有可能逐漸好轉。而核心問題是沒有創造足夠多高工資、高技能的崗位，這些崗位受過良好教育青年所渴望的目標。

瑞士信貸(Credit Suisse)首席中國經濟學家王一(David Wang)表示，中國青年人高失業率不是暫時的，而是結構性的。現在大陸青年人學到的技能與現有崗位所需的技能不匹配。

報導說，中國官員正在嘗試用多種策略來解決這個問題，包括要求國有企業雇用更多的畢業生，同時也鼓勵更多年輕人從事藍領工作或直接到農村去。然而，許多年輕人對藍領工作不感興趣。儘管政府極力鼓勵，但最熱門的國有企業就業機會仍然供不應求。

部份經濟學家仍然認為，青年高失業率問題只是暫時現象，隨著中國經濟持續復蘇，就能緩解青年失業問題。一般年輕人在經濟低迷時期比較容易失業，但是疫情結束後，很多正在復蘇的行業都屬於年輕人青睞的領域，包括旅遊業和餐飲業。

研究公司龍洲經訊(GaveKal Dragonomics)董事總經理葛藝豪(Arthur Kroeber)表示，隨著服務業就業回暖，就業市場恢復正常只是「時間問題」。不過也有人認為青年失業反映中國經濟失衡，而且這種情況可能會持續下去。

大陸官方不久前曾積極鼓勵青年走入農村，並針對青年推出「支教、支農、支醫」和幫扶鄉村振興服務的「三支一扶」計畫，預計選派3.4萬名大學畢業生到少數 民族地區、邊疆地區和鄉村協助「振興幫扶」。廣東共青團在4月也發起「三鄉行動」計畫，預計在2025年底前，號召30萬名青年去到農村工作，促成「城市青年下鄉、在外青年返鄉、本土青年興鄉」。

上述政策推出後，讓不少人想起文革時期的「上山下鄉運動」，中共當年號召並動員上千萬城市知識青年到農村參與勞動，以「接受貧下中農的再教育」，當前鼓勵青年到農村「自找苦吃」彷彿是新版的上山下鄉運動，目的是將城市無法解決的青年失業問題疏散到農村去。