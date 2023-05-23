新華社23日報導，大陸交通運輸部透露，大陸交通運輸部會同農業農村部和山東省政府，決定自5月23日3時起，16日凌晨3時許在印度洋發生事故的漁船「魯蓬遠漁028」翻覆事故，由大規模海上搜救，轉為48小時小規模探查。據了解，失事時，船上有39人，目前已打撈起3具遺體。初步判斷，失事的魯蓬遠漁028號傾覆遠洋漁船，已無人倖存。

23日3時，漁船魯蓬遠漁028號傾覆事故應急處置現場船舶鳴笛致哀1分鐘。截至23日12時，現場有作業船舶7艘。失事船體狀態與前日相比未見明顯變化，緩慢向東北方向漂移。

據瞭解，漁船魯蓬遠漁028號傾覆事故發生以來，大規模海上搜救行動累計搜尋面積近1萬8700平方海里，覆蓋了最大可能的遇險人員漂移區域，未發現有生還者跡象。從船隻傾覆狀態、失事時間、船體結構和前期潛水作業情況分析，難船內仍存有空氣供人生存的空間極其有限，初步判斷該船內已無倖存人員。

5月16日凌晨3時許，蓬萊京魯漁業有限公司所屬大陸籍遠洋漁船魯蓬遠漁028號在印度洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中大陸籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。18日13時30分許，大陸海軍艦船發現並打撈起2具遇難者遺體。20日，漂移航跡已超100海里。斯里蘭卡軍艦抵達事發海域，所屬潛水夫搭乘小艇抵近失事漁船魯蓬遠漁028號勘察探摸，19時許，從遇難船船長艙內發現打撈起1具遇難者遺體，轉送至中方漁船。