近期行人地獄話題火熱，高雄也爆出多起人行道疏失導致民眾受傷的國賠案件。近日也有民眾上網爆料左營區先鋒路人行道工程疏失，「做陷阱給大家跌倒嗎？」對此，民代疾呼，市府須正視，並全面盤點改善人行道，至於經費不足可更積極向營建署等單位申請。

近日也有民眾上網爆料左營區先鋒路人行道工程疏失，「做陷阱給大家跌倒嗎？」（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市議員鄭孟洳質詢時指出，高雄市有幾起行人在人行道步行的時候，因踩到凹凸不平的地磚或是鋼釘，進而摔倒受傷申請國賠的事件。據高雄市法制局的統計資料也顯示，工務類別申請國賠的占比最多，申請原因不外乎是道路或是人行道不平整導致用路人受傷。

民進黨高雄市議員鄭孟洳質詢時指出，高雄市有幾起行人在人行道步行的時候，因踩到凹凸不平的地磚或是鋼釘，進而摔倒受傷申請國賠的事件。（柯宗緯翻攝）

鄭孟洳表示，人行步道改善相關修繕工作是工務局養工處的業務，但經常遇到經費不足的問題，因而只能使用補丁式的修補，但中央除有「前瞻基礎建設提升道路品質計畫」外，營建署也有編列另外一筆「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」50億的經費，但截至今年4月底前全台灣的申請數不到1成。

鄭孟洳指出，目前高雄市共有242間國小、81間國中，到4月底前，高雄市共有43件申請案，大部分都是由教育局進行申請校園通學步道改善。在地方缺乏經費的情況下，就必須要積極申請中央經費補助，她要求工務局長楊欽富，必須盤點高雄242間國小、81間國中的周邊社區通學路徑上的人行道，進行列管改善。

對此，工務局長楊欽富指出，營建署5月5日核准下來，工務局部分有申請8個案子、4000萬經費，分別在加昌路、軍校路、河華路、凱旋四路等處，教育局則有申請2億經費。工務局後續將持續向中央爭取預算改善人行道。

國民黨高市議員白喬茵昨也到左營先鋒路上會勘，民眾上網爆料指該人行道工程完工，但AC鋪面尚未刨鋪，質疑施工品質「做陷阱給大家跌倒嗎？」（白喬茵提供）

此外，國民黨高市議員白喬茵昨也到左營先鋒路上會勘，民眾上網爆料指該人行道工程完工，但AC鋪面尚未刨鋪，質疑施工品質「做陷阱給大家跌倒嗎？」水利局允諾將加強路面順坡至側溝，改善高低差，並於6月3日全面完工通行，完工前以角錐警示凹槽處。