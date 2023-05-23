新北市議會民進黨團今在三讀議案第一讀會，提案要求新北市長侯宜30日到議會專案報告，為參選總統向市民交代，高喊：「市長落跑、市政擺爛」，國民黨認為侯先前總質詢已回答國政問題，痛批綠營市政擺爛，憤而離席退場，最後議長蔣根煌以人數未過半為由，宣布散會。

民進黨新北市議員卓冠廷表示，侯友宜15日前沒有正面承認要參選總統，17日卻被國民黨徵召參選，現在又傳出副市長、副秘書長及許多局處要請辭幫侯選總統，市政誰來顧？要求侯來做專案報告。

民進黨新北市議員李宇翔則說，侯友宜說若當選總統，將到立院國情報告，接受全民監督，但他連到議會專案報告都不願意。

國民黨新北市黨團書記長廖先翔指出，今日原本排定討論的包括房屋稅、氣候變遷自治條例，希望送進大會討論，卻看到民進黨擺爛，只提政治議題，不提市政，令人遺憾。

國民黨新北市議員呂家愷表示，每位議員質詢市長的時間、權利與義務都一樣，民進黨團竟然因為自己把總質詢時間都拿來問政治問題，導致自己無法好好為民喉舌，在總質詢結束後還要變更議程，真的是讓人大開眼界，更是讓人民失望！希望民進黨團的議員真的為人民想，而不是整天想著對付侯友宜！

國民黨新北市游輝宂議員表示，議會開會向來按照議事規則和議事日程，既然第一天預定會議已排定，不宜輕易更動；王威元說，民進黨當初揚言議會腥風血雨，但市民看到的只有民進黨鬧事、搞政治，呼籲民進黨議員不要再當賴清德側翼，好好拚市政才能回應人民期待。