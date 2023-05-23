燦星旅（2719）將參加26日到29日在世貿一館舉辦的2023台北國際旅展，燦星旅23日舉行展前記者會，主打日本高知和泰國普吉島包機觀光行程，燦星旅總經理殳蓁蓁表示，日本高知線5月份機位大約九成，6月也超過八成，至於中斷20年沒有直飛的泰國普吉島行程，5月份平均也逾五成，並吸引旅行社和自由行旅客加入，「普吉島是一條值得經營的航線」。

2023台北國際旅展將在26日到29日開展，由於端午連休、暑假旺季即將到來，燦星旅遊以「旅行夢想，一起抵達」主題，推出多個FUN暑假優惠行程，燦星旅總經理殳蓁蓁23日在台北市旅行公會理事長駱炫宏的陪同下，召開展前記者會。

殳蓁蓁指出，燦星旅自5月10日向虎航包機，開闢日本高知和泰國普吉島行程之後，「一週比一週好」，日本高知線5月份機位大約九成，6月也超過八成，7月迄今，也有6成的機位預定。

至於泰國普吉島行程，5月份的售出機位，平均也逾五成，6月份還在繼續收單，她說，由於桃園機場直飛普吉島已經中斷20年，期間雖有短期包機，但因未維持太久，未能引起旅行社興趣，不過，這次燦星旅與虎航的合作包機，已經為旅行社建立信心。

殳蓁蓁表示，自從5月10日首航之後，訂單持續進來，旅行社也要求組團前往，也有部份自由行旅客訂位，光是22日，普吉島航線就多了80個機位，後市樂觀，也證明「這是一條值得經營的航線」。

燦星旅表示，此次台北國際旅展，燦星提供旅展現場超值一口價，4日免兩萬，包括四國高知絕景「黑潮鐵道.雲邊寺纜車.天空之鏡4日」17,900元起，夏季最夯「仁淀川水晶獨木舟4日」19,900元起, 大人小孩都愛的環球影城「關西特賣會4日」19,900元起，暢玩最新樂天世界「韓國輕遊釜邱、最新樂天世界4日」10,900元起。到普吉最新幻夢嘉年華「普吉夜未眠夢幻嘉年華4日」遊，19,999元起。

燦星旅說，提供獨家包機直飛的日本最後秘境「四國高知」和泰國掌上明珠「普吉島」兩個熱門旅遊目的地，也為旅客都規劃了精彩豐富的行程。

在日本四國高知，參加「仁淀川水晶獨木舟.鰹魚炙燒體驗4日」行程，只要27,900元起。滿50歲的樂齡旅客可享受5千元的補助，最高折扣可達8千元，還有第二人3千元。

燦星旅表示，泰國「普吉開航限量特惠泰超值4日」僅需14,900元起，行程包括搭乘快艇前往珊瑚島，品嚐泰式火烤美食和觀賞火舞秀，還有入住悅榕集團悅槤酒店，凡報名普吉島入住悅槤酒店行程，前20位購買者在入住期間可獲得一張免費雞尾酒飲品券，為旅客帶來一段難忘的普吉島之旅。