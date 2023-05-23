宏碁智醫的VeriSee DR是全台第一個取得衛福部食藥署（TFDA）核發的眼科智慧醫材許可證。自2020年9月取證上市以來已累計導入超過160家各級醫療院所，估計每年超過35萬位糖友使用AI眼底篩檢服務。

VeriSee DR運用人工智慧和深度學習技術進行眼底圖像分析，提供AI判讀建議和病徵標註，可協助糖尿病照護的醫師節省診斷時間、提高判讀準確率，並即時轉診高風險眼疾的糖友至眼科追蹤治療，進一步降低失明風險。

宏碁智醫總經理許銀雄表示，此結盟將創造雙方AI科技技術與醫藥經驗的綜效，共同推廣AI輔助診斷軟體VeriSee DR應用於臨床診斷，使更多糖尿病患者受益。

永信總經理李玲津，透由各自的專業分工，將為台灣醫界提供輔助診斷糖眼快篩，除了能讓糖尿病患者透由AI技術快速掌握自身狀況，亦可輔助醫師診斷，藉工具協助醫師幫助患者控制血糖，創造智慧醫療的最大價值，增加醫病的溝通，讓病患穩定用藥維持健康。