全聯美味堂下酒菜魷魚螺肉蒜，189元。（全聯提供）

氣候漸熱，暑假待在家「來一杯」是不少台灣人的習慣，超市祭出夏季啤酒節，擴大引進世界多款特色啤酒，除了啤酒也有下酒菜搭配，買指定品還可抽巴黎雙人來回機票，而本周還有「Draft Beer」生啤服務於超市新登場，新品帶動及優惠促銷下，可望帶動相關業績較去年同期成長2成。

全聯今年擴大推出「世界啤酒節」檔期，除引進啤酒新品外，也有指定品全聯價8折起。全聯內部統計，去年啤酒賣出超過5500萬罐，其中方便性高、易儲藏於冰箱的罐裝啤酒就占8成，看準台灣人習慣在家喝一杯，每年除持續引進新品外，旗下調理品牌「美味堂」也開發多款下酒菜，預計在氣溫漸飆高與新品帶動下，可帶動類別業績較去年同期成長2成。

全聯常陸野貓頭鷹季限啤酒－蜜柑愛爾，6月1日前105元、兩罐199元。（全聯提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

全聯進一步觀察，除了大眾普遍喜愛的低溫釀造大麥啤酒外，這幾年愈來愈多消費者喜歡嘗鮮特色款，推薦今年獨家引進的「常陸野貓頭鷹季限啤酒－蜜柑愛爾」，及韓國人氣的「TERRA啤酒」新品，適合搭配下酒菜。

大潤發三得利微醉芒果冰風味沙瓦Ｘ6罐，特價268元。（大潤發提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

大潤發表示，去年銷售成長最多的是啤酒搭配周邊商品的組合，因此今年特別主攻組合類，像是買啤酒送隨行杯、沙瓦專用杯、高腳杯，或滿額抽拉桿保冰袋等，單筆滿299元送30元抵用券，預計在贈品加碼下，相關業績可成長2成。此次亦主打陸劇男星肖戰所代言的「RIO經典雞尾酒系列」等，及購買可倫堡1664系列滿199元，再抽巴黎雙人來回機票。

city’super新瀉手工精釀啤酒，單瓶特價159元。（city’super提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

city’super米凱樂Mikkeller百香果搖樂、啤酒狂的早餐系列，單瓶特價249元。（city’super提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

city’super觀察，今年啤酒銷量隨著5月氣溫升高，較今年4月成長3成以上，city’super今年引進多款世界特色啤酒，包括日本「新瀉麥酒株式會社」的手工精釀啤酒，強調保留啤酒最原始的風味，及世界精釀啤酒經典的「米凱樂啤酒－啤酒狂的早餐」，喜歡烈性黑啤酒的粉絲不可錯過，另搭配city’super於5月30日起跑的年中慶，多款下酒菜、零食等優惠一同推出。

大潤發星達姆啤酒Ｘ6罐，特價234元。（大潤發提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

家樂福超市華齡店，將於5月26日推出家樂福首家超市結合Draft Beer服務。（家樂福提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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